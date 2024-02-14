محمود كهربا يثير الجدل من جديد بمنشور غامض على إنستجرام

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رياض - احمد صلاح - أثار محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل من جديد بمنشور غامض مساء اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

محمود كهربا يثير الجدل من جديد

وكتب محمود كهربا :”عايز اقولك حاجه يمكن تطمنك ربنا مش ناسي وقفتك مع الناس وانت اصلا محتاج اللي يسندك .. ولا ناسي ضحكتك في وشوش الناس وانت حزين ومطفي .. ولا ناسي صبرك على ظروفك وكل مشاكلك و كل اللي بيحصلك مع إن الشيلة تقيلة عليك اوي ربنا مش ناسي سعيك ورا حلمك ولا معافرتك و عارف أمنياتك واحلامك وهيعوضك عوض كبير اوي من عنده إتطمن”.

وفي سياق منفصل، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم إلى الجزائر لمواجهة شباب ‏بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد السويسري مارسيل كولر، جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمران والاستعداد للمباراة ‏المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد