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رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 ، الموافق 4 شعبان 1445 هجريا مباراة مصيرية أمام ريال سوسيداد في دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة 2023-2024.

يورغب لاعبو باريس بقيادة النجم الفرنسي مبابي من الفوز أمام ريال سوسيداد من أجل الصعود إلي الدور القادم بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج الفريق الفرنسي إلي الفوز على نظيره الإسباني حتي يتمكن من الاستمرار في البطولة القارية

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر مساءً المملكة العربية السعودية ومنتصف الليل مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا