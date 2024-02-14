نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة ليفربول ينصح إدارة الريدز بالتعاقد مع هذا المدرب لخلافة كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن خليفة المدرب الألماني يورجن كلوب الذي سوف يرحل عن الريدز في نهاية الموسم الحالي.

وذكر كاراجر أن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن الألماني هو المدرب الأنسب لتولي تدريب ليفربول بعد رحيل يورجن كلوب.

وأكد أسطورة ليفربول في تصريحات له:" ليفربول فريق أكثر مباشرة، ويتحركون بشكل أسرع، ويستخدمون الهجمات المرتدة بشكل أكبر".

وأوضح:" باير ليفركوزن، هذا الفريق وربما تأثيره، يشبه بيب جوارديولا أكثر من كلوب، إنه أقرب إلى مانشستر سيتي لأنه كان مديره الفني".

وأتم:" ولكن إذا أصبح تشابي ألونسو مدربًا لليفربول، وهو ما أعتقد أنه سيفعله، فأنا أشعر في الواقع أن ليفربول كان محظوظًا جدًا لأن يورجن كلوب قد غادر في هذا الوقت، وهو يمضي قدمًا، والوقت مناسب لتشابي ألونسو للتدخل، مثالي مع الوظيفة التي يقوم بها".