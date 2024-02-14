نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يبعد مشجع ايفرتون عن الملاعب ثلاث أعوام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة سيفتون، حكما بمنع مشجع لفريق ايفرتون من دخول الملعب وذلك لمدة 3 سنوات على خلفية أحداث مباراة ايفرتون وليفربول.

ووجه المشجع إهانات عنصرية لمحمد صلاح، ومشجعي ليفربول الذين توفوا في حادثة "هيسيل" عام 1985.

اعتراف المشجع

واعترف المشجع صاحب 26 عاما بهذا التصرف ليحظر من دخول الملاعب الانجليزية لمدة 3 سنوات كاملة، إضافة لغرامة مالية بلغت 500 جنيه استرليني بسبب توجيه اهانات لمحمد صلاح.

وعند سؤال المشجع باروايز عن سبب فعلته في مباراة ليفربول، وصفها بأنه أحمق.

ووفقا لهذا القرار يمنع هذا المشجع الذي تم القبض عليه بعد نهاية المباراة من حضور أي مباراة داخل بريطانيا حتى انتهاء السنوات الثلاث ولا حتى الاقتراب لميل واحد لأي مباراة لنادي إيفرتون سواء داخل ملعب "جوديسون بارك" أو خارجه