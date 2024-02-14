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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن توتنهام يعتبر آخر المهتمين بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة يحاول الوقوف على قرار واضح بشأن مستقبل دي يونج في الفترة المقبلة إما بتجديد عقده مع خفض راتبه أو بيعه إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في خفض راتب دي يونج من 25 مليون يورو سنويًا إلى نحو 15 مليون يورو أو بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

نجم برشلونة مطلوب في الدوري الإنجليزي

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن توتنهام قدم عرضًا تبلغ قيمته 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع دي يونج وأن مسئولي توتنهام على استعداد لتقديم عقد مدته أربع مواسم للنجم الهولندي مع راتب يقترب مما يكسبه حاليًا في برشلونة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يبحث عن بيع دي يونج مقابل 100 مليون يورو، حيث سيكون بإمكانهم استثمار ذلك المبلغ في تدعيم خط الوسط بصورة قوية مع العلم بأنه لم يتم تأكيد تقارير اهتمام توتنهام بضم دي يونج في إنجلترا حتى الآن.