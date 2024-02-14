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أحمد جودة - القاهرة - رسيمًا الاتحاد المصري يكشف تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن ومؤتمر صحفي غدًا للإعلان عن التعاقد.

منتخب مصر، حسام حسن، الاتحاد المصري لكورة القدم، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اكتمال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام حسن، وشهدت الساعات الماضية حاله من الجدل بين الاتحاد والكابتن حسام بخصوص الاستقرار على تواجد بعض الأسماء من عدمها.

واستقر الطرفين على الأسماء النهائية التي سيتم الإعلان عنها ظهر الغد الخميس في مؤتمر صحفي، وفيما يلي تستعرض لكم بوابة دوت الخليج التشكيل النهائي لجهاز المنتخب الوطني قبل ساعات من الإعلان عنه، حيث تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري فقط من الجهاز القديم.

وجاء تشكيل جهاز منتخب مصر كالآتي:

جهاز المنتخب الوطني

الأسم المنصب حسام حسن المدير الفني. إبراهيم حسن مدير المنتخب. طارق سليمان مدرب عام. محمد عبد الواحد مدرب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى البرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال. وليد بدر مدير إداري محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي.

منتخب مصر.. موعد إقامة المؤتمر الصحفي لتقديم الكابتن حسام حسن

منتخب مصر، حسام حسن، ومن المقرر إقامة مؤتمر صحفي خاص بتقديم الكابتن حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر ظهر الغد الخميس الموافق 15 فبراير في تمام الساعة الثانية ظهرًا بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مدرب الأحمال

مدرب الأحمال رفقة التوأم - منتخب الأردن

وإنه ي الاتحاد المصري التعاقد مع مدرب الأحمال البرازيلي مانويل باريونوفو بعد طلب من العميد حسام حسن، بعد أن سبق التعامل معه أثناء قيادة العميد لمنتخب الأردن.

وتحدث باريونوفو بعد إتمام التعاقد وقال: "توصلت بالفعل لاتفاق مع الاتحاد المصري على الانضمام للجهاز الفني للمنتخب".

وأوضح "أتيحت لي الفرصة للعمل مع حسام وإبراهيم حسن في المنتخب الأردني وقمنا بعمل ممتاز، هما محترفان على درجة عالية وأصبحنا أصدقاء وسيكون من دواعي سروري العودة للعمل معهما من جديد".

وأكد باريونوفو على أن "العمل مع منتخب مصر سيشكل متعة كبيرة فهو من أفضل الفرق في إفريقيا والعالم وأعرف المسؤولية التي سنتحملها".

وأشار باريونوفو "العمل مع محمد صلاح سيكون رائعا كما كان الحال مع سامي الجابر في السعودية وروبينيو في البرازيل وغيرهم من اللاعبين الرائعين الذين أتيحت لي الفرصة للعمل معهم".

واختتم "ما يمكنني قوله للجماهير المصرية إننا سنقوم بعمل رائع وبالتأكيد سنتأهل إلى كأس العالم 2026".

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ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته الأولى مع المنتخب في شهر مارس المقبل، حيث سيخوض المنتخب بطولة ودية بإمارات رفقة منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس في الفترة مابين 22 وحتى 26 مارس.

وكان قد تقرر تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد أن تم فسخ التعاقد معه ودفع قيمة الشرط الجزائي المقدر براتب 3 أشهر، أي 600 ألف يورو.