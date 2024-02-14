نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل زد في مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي زد لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستقبل استاد القاهرة المواجهة المرتقبة بين الفريقين والتي ستنطلق في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

ويسعى زد من أجل التفوق والانتصار على حساب بيراميدز خاصة بعد المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس الرابطة والتي انتهت بإقصاء نادي زد بعد فوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل زد في مواجهة بيراميدز

وأعلن مجدي عبد العاطي تشكيل نادي زد والذي ضم كلا من:

علي لطفي- محمد السيد-عبد الله بكري- أحمد السيد- شادي حسين- مصطفى ذكي- مصطفى عبد القادر- أحمد عبد العزيز- محمد أشرف- مصطفى سعد- بيتر موتوموسي.

وعلى دكة البدلاء تواجد كلا من:

مصطفى عبد الستار- محمد ثابت- عمرو عبدالواحد- عبد الرحمن حسن-محمود نبيل- رشيد أحمد- علي جمال علي- ماتا ماجاسا.

وتنقل المباراة على شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدوري المصري الممتاز دوري نايل.