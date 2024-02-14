نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يتعادل الطلائع بهدفين لكل فريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى مع نظيره طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح محمد عبد الغنى التسجيل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 7 وأضاف ناصر ناصر الهدف الثانى فى الدقيقة 17 ونجح فريق طلائع الجيش فى تقليص الفارق إلى هدف عم طريق إسلام أبو سليمه عندما سجل بالخطأ فى مرماه قبل أن بنجح محمد حمدى ذكى فى ادراك التعادل للجيش فى الدقيقة 83.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 19 نقطة وطلائع الجيش إلى 18 نقطة.