نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض خرافي من توتنهام للتعاقد مع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن تقديم مسؤولي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عرض خرافي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وبحسب الصحفي جيرارد روميرو فإن نادي برشلونة تلقى عرض بنحو 60 مليون يورو من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لضم اللاعب فرينكي دي يونج نجم خط وسط البارسا.

وذكر أن عرض توتنهام لضم دي يونج مقابل 60 مليون يورو وذلك إضافة إلى المتغيرات وبعقد لمدة أربعة سنوات وسوف يحصل على نفس راتبه الحالي الذي يتقاضاها مع برشلونة.

وإذا رفض دي يونج تجديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني براتب أقل من راتبه الحالي فإن مسؤولي برشلونة سوف يقررون رحيله عن الفريق.

وهناك العديد من الأندية الإنجليزية التي ترغب في التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج مثل أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي تشيلسي.