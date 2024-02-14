بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الفيحاء في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الفيحاء في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الفيحاء في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: عزيز بيهيتش، إيمريك لابورت، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، أيمن يحيى.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة النصر ضد الفيحاء مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض على القناة الصوتية الأولى والمصري مدحت شلبي على قناة صوتية ثانية.