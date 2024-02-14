نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريز يحسم مصير لونين مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني مصير اللاعب أندري لونين حارس مرمى الملكي في الفترة المقبلة بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق الحارس لونين وبالتحديد في مباراة أمس أمام فريق لايبزيج الألماني في الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن مسؤولي نادي ريال مدريد يريدون بقاء لونين مع النادي الملكي في الفترة المقبلة بعد التألق الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة.

وأكدت أن أندري لونين نجح في إقناع الجميع داخل النادي الملكي بتصدياته وقدرته على قيادة مركز الحراسة في المرينجي.

وأوضحت التقارير أن الحارس كيبا سيعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي في الصيف المقبل بعد إنتهاء إعارته.