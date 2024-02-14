نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر صادم لعشاق ريال مدريد بشأن براهيم دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خبر صادم بشأن مشاركة اللاعب براهيم دياز في مباراة رايو فاليكانو القادمة.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق رايو فاليكانو عصر يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة 25 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وتعرض النجم براهيم دياز للإصابة في مباراة ريال مدريد أمس أمام نظيره فريق لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإنه لا يزال هناك شك في مشاركة براهيم دياز في مباراة رايو فاليكانو القادمة على الرغم من التفاؤل بالإصابة التي تعرض لها أمام لايبزيج.

وتمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز بهدف نظيف أمام نظيره لايبزيج الألماني أمس الثلاثاء في الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.