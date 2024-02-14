نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديكو يكشف شروط برشلونة للتعاقد مع مدرب من الكبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مسؤولي نادي برشلونة الإسباني يواصلون البحث عن مدير فني مميز ولكن بشروط النادي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي دومينيك جارسيا من صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة أكد أن المدرب القادم يجب أن يكون قادر على التعايش مع مشاكل البارسا.

وأوضح ديكو:" شخص قادر على التكيف مع احتياجات النادي، يعرف التعامل مع الشباب، يعرف أننا لن نكون قادرين على إجراء تعاقدات كبيرة، يعرف ما هو برشلونة ولاماسيا".

وواصل:" وأنا أعتقد أن أنسب شخص طبقًا لهذه المواصفات هو جارسيا بيمينتا، يقدم موسمًا رائعًا مع لاس بالماس، ولد في برشلونة ويتمتع بخبرة 28 عامًا في النادي: 12 عامًا كلاعب و17 عامًا كمدرب لفرق الشباب بالنادي".