نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهدف ضم موهبة إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد أصبح مشغولًا في التفكير في مستقبل دفاعه في السنوات المقبلة بعد مشكلة الإصابات لخد الدفاع الأساسي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا ومن المواهب التي ارتبطت بهم هو جاراد برانثويت نجم إيفرتون.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الإنجليزي برانثويت البالغ من العمر 21 عامًا مثيرًا للإعجاب في الموسم الحالي وقد تم ربطه بالفعل بالانضمام إلى تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يبحث عن إمكانية التعاقد مع برانثويت وقام بالاستفسار عن مدى توفره للانضمام إلى صفوفه في الصيف المقبل.

وكشفت التقارير الصحفية عن أنباء متضاربة حول خطط ريال مدريد في الصيف المقبل، حيث يزعم البعض بأن يتوقعون قدوم مدافع شاب في الصيف المقبل بينما زعمت تقارير صحفية أخرى أن الهدف هو التعاقد مع مدافع شاب في صيف عام 2025 وأن التعزيز الوحيد للدفاع سيكون عودة رافا مارين من إعارته إلى ديبورتيفو ألافيس.

وألمحت التقارير الصحفية أن ليني يورو نجم ليل كان هو الأكثر ارتباطًا بريال مدريد في إسبانيا كما تم طرح أسماء أخرى مثل جونسالو إيناسيو وأنتونيو سيلفا كأهداف في القائمة المختصرة لهم.