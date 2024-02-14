نتيجة مباراة العين ضد ناساف كارشي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - في مباراة متواضعة، تعادل العين الإماراتي مع مضيفه ناساف كارشي الاوزبيكي بنتيجة 0-0، في ذهاب دور الستة عشر لمجموعات دوري أبطال آسيا.

نتيجة مباراة العين وناساف كارشي الاوزبيكي

لم تشهد المباراة بين العين الإماراتي وناساف كارشي الاوزبيكي، أي فرص حقيقية للتسجيل في الشوط الأول، حيث اكتفى الفريقان بالتحكم في وسط الملعب.

وفي الشوط الثاني، حاول العين الإماراتي الضغط على ناساف كارشي، لكن دفاع الفريق الاوزبيكي كان صلبا ومنظما، ولم يسمح للعين بخلق أي خطورة على مرماه.

وبهذا التعادل، يحتاج العين الإماراتي إلى الفوز أو التعادل بأهداف في مباراة الإياب، للتأهل إلى ربع النهائي.

تشكيلة العين الإماراتي

خاض العين الإماراتي مباراته أمام ناساف كارشي، بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: يحيى نادر، عبد الكريم تراوري، أوتوني، بندر الاحبابي.

في خط الوسط: يونج-وو، خالد الهاشمي، خالد علي، سانتوس.

في خط الهجوم: سفيان رحيمي، لابا.



موعد مباراة العين الإماراتي ضد ناساف في إياب دوري أبطال آسيا

ويستعد العين الإماراتي لمواجهة ناساف كارشي الاوزبيكي، في مباراة الإياب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 فبراير الجاري، ضمن دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.