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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى مطار هواري بومدين بالجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد.

وينزل الأهلي ضيفًا على شباي بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الأهلي تصل إلى الجزائر

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة الدولي الساعة 3:30 عصرًا واستغرقت رحلة السفر حتى الوصول إلى مطار هواري بومدين نحو 4 ساعات.

وجاءت قائمة الأهلي التي اختارها المدرب السويسري مارسيل كولر على النحو التالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس

الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - كريم فؤاد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - أنتوني موديست.