الرياضة

عبدالرزاق يفوز ببطولة ولي العهد الأولى للشطرنج

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رياض - احمد صلاح - فاز اللاعب ريان رمزي عبد الرازق، بالمركز الأول ببطولة ولي العهد الأولى للشطرنج لفئة الناشئين والناشئات في الزرقاء والتي نظمها نادي إتحاد الزرقاء الرياضي بالزرقاء، بالتعاون مع مركز زها الثقافي - الهاشمية، الأربعاء.
وحصل على المركز الثاني اللاعب عمر معتصم عدنان من مركز زها الثقافي-الهاشمية، كما حصل على المركز الثالث اللاعب قصي بلال برغوث من مركز زها الثقافي- الهاشمية.
وتولى التحكيم والإشراف على هذه البطولة، التي استمرت يوماً واحداً، كل من الكابتن فارس دسوقي ومدرب فريق زها للشطرنج صلاح حمود.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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