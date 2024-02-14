نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش من الكرة الذهبية إلى مقاعد البدلاء في ريال مدريد.. ما مصير الكرواتي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، حديث الصحف العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تراجع مستواه وتواجده في الفترة الأخيرة على دكة بدلاء الملكي في عدة مباريات.

وزادت التكهنات حول مصير الكرواتي في ريال مدريد، ورحيل مودريتش عن الملكي أكثر ما يتصدر المشهد الكروي العالمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وخلال هذا التقرير سنوضح لمتابعينا كل ما يتعلق بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، ومصيره مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تناول أبرز ما جاء في الصحف العالمية عن اللاعب.

وتُعد صحيفة آس الإسبانية أبرز الصحف التي تناولت وضع لوكا مودريتش، ووصفته بأنه يزداد سوءا، خلال الفترة الماضية مع ريال مدريد الإسباني.

لوكا مودريتش على دكة بدلاء ريال مدريد

وكان لوكا مودريتش قد بدأ مباراتين في دوري أبطال أوروبا على الدكة هذا الموسم:

• ⁠ضد نابولي في الجولة 2 من دور المجموعات.

• ⁠ضد سبورتينغ براغا في الجولة 4 من دور المجموعات.

من هو لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني ؟

لوكا مودريتش هو لاعب كرة قدم كرواتي يلعب في مركز الوسط لنادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا الوطني. يعتبر مودريتش واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في العالم، وقد حصل على جائزة الكرة الذهبية في عام 2018 بعد قيادته كرواتيا إلى نهائي كأس العالم في روسيا.

مودريتش يواجه مستقبلًا مجهولًا في ريال مدريد

لكن في الموسم الحالي، يبدو أن مودريتش يعاني من تراجع في مستواه وثقته، ويجد صعوبة في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. فقد شارك مودريتش في 11 مباراة فقط من أصل 23 مباراة خاضها الفريق الملكي في جميع المسابقات حتى الآن.

ولعب الكرواتي 36 دقيقة فقط ضد أتلتيكو مدريد وجيرونا ولايبزيج، وهو يحتل المركز الـ16 في قائمة اللاعبين الأكثر استخدامًا من قبل أنشيلوتي هذا الموسم، حسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

مودريتش يفقد مكانته في ريال مدريد بسبب أنشيلوتي

ويعود سبب تهميش مودريتش إلى عدة عوامل، منها الإصابات التي أثرت على لياقته ومستواه، والمنافسة الشديدة في خط الوسط مع لاعبين أصغر سنًا وأكثر حيوية مثل فيدي فالفيردي وكامافينجا وإيسكو وأسينسيو، والتغيير في النظام اللعبي لـ أنشيلوتي الذي يفضل اللعب بثلاثة مهاجمين ولاعب وسط دفاعي واحد، مما يقلل من الفرص المتاحة لمودريتش كلاعب وسط متقدم ومبدع.

هل ينتهي عهد مودريتش في ريال مدريد؟

وفي ظل هذا الوضع، تزداد الشائعات حول مستقبل مودريتش مع ريال مدريد، خاصة أن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده حتى الآن.

ويتردد أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى مهتمة بالتعاقد مع مودريتش في حال رحيله عن النادي الملكي، مثل باريس سان جيرمان وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس.

ما مصير مودريتش في ريال مدريد ؟

ويواجه مودريتش خيارين صعبين: إما أن يقبل بالجلوس على مقاعد البدلاء في ريال مدريد ويحاول استعادة ثقة أنشيلوتي ومكانه في التشكيلة الأساسية، أو أن يبحث عن فرصة جديدة في نادٍ آخر يقدر قيمته ويمنحه الدور الذي يستحقه كلاعب كبير وموهوب.

ماذا قالت الصحف العالمية عن لوكا مودريتش بعد تراجع مستواه ؟

سنعرض لكم عبر دوت الخليج الرياضي كل ما ورد في أبرز الصحف العالمية عن مستوي لوكا مودريتش ومصيره في ريال مدريد.

آس | وضع لوكا مودريتش يزداد سوءا

— لقد لعب 36 دقيقة فقط ضد أتلتيكو مدريد وجيرونا ولايبزيج وهو يحتل المركز الـ16 في قائمة اللاعبين الأكثر إستخداماً من قِبل كارلو أنشيلوتي هذا الموسم.

خورخي بيكون (ريليفو) |

لوكا مودريتش يشعر بالغضب بسبب عدم الإعتماد عليه كثيراً في التشكيلة هذا الموسم لأنه جدد عقده على أساس أنه سيكون لاعباً مهماً في الفريق.

ريليفو

يفكر ريال مدريد في الإعلان عن رحيل لوكا مودريتش قبل إنتهاء الموسم حتى يتمكن من الحصول على وداع كبير من الجماهير.