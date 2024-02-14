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أحمد جودة - القاهرة - فوز المنصورة وصيد المحلة وبايونيرز بالجولة ال14 من القسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق المنصورة على بقيادة عبد الطيف الدوماني على فريق بنى عبيد بهدف دون رد سجله ضياء السيد في الشوط الثاني.



- فوز فريق بايونيرز على فريق مركز شباب القزازين بقيادة سامح العربى بثلاثية مقابل هدف.

تقدم بايونيرز بهدفين احمد اسماعيل وحمزة الافريقي واضاف محمد ناصر هدف القزازين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وإدراك بايونيرز الهدف الثالث عن طريق عبد المنان مدثرفي الشوط الثاني.



- فوز فريق صيد المحلة بقيادة خالد الامام علي فريق شباب تلا بهدفين نظيفين سجلهما سمير العراقي بالشوط الثاني.



- تعادل فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيلة مع فريق بلقاس بهدف لمثله تقدم فريق بلقاس بهدف هشام أسامه في الشوط الأول وخطف محمد فوزي تريكه هدف المالية في الشوط الثاني.

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- فوز فريق اتحاد نبروه بقيادة طارق السعيد على فريق كفر الشيخ بقيادة محمد السعيد بهدفين نظيفين سجلهما محمد بيبو

في الشوط الأول ومحمد عيد في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- المنصورة 30 نقطة

2- شباب القزازين 26 نقطة

3- مالية كفر الزيات 24 نقطة

4- بايونيرز 22 نقطة

5- اتحاد نبروه 21 نقطة

6- بنى عبيد 17 نقطة

7- كفر الشيخ 16 نقطة

8- صيد المحلة 16 نقاط

9- بلقاس 9 نقاط

10- شباب تلا 5 نقاط