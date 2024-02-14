أحمد جودة - القاهرة - فوز الاوليمبي والحمام ودمنهور وتعادل طلائع الأسطول في جولة ساخنة بالقسم الثاني

شهدت منافسات الجولة الثالثة عشر لمجموعة السادسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب فوز دمنهور بقيادة باسم الرجال على فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدف دون رد سجله عبد العزيز زيزو في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.



- فوز فريق الاوليمبي بقيادة احمد سمير على فريق دلفي بقيادة جمال السيد بهدفين نظيفين سجلهما اليوبدار بواقع هدف في كل شوط.



3- تعادل فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور مع فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المنى سلبيًا.



- فوز فريق الحمام بقيادة محمود التركي على فريق شباب كوم حمادة بقيادة محمد نور بثلاثية مقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم فريق كوم حمادة بهدفين مقابل تقدم فريق كوم حمادة بهدف عبد الجليل محمد وتعادل حمادة يحيى واضاف عبده عبد العاطي الهدف الثاني لكوم حمادة

وفي الشوط الثاني تمكن فريق الحمام من العودة في الشوط الثاني عن طريق مصطفى كشرى في الدقيقة 5 وإدراك محمد يحيى الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

- فوز فريق المجد السكندري بقيادة سمير سعد على فريق اسكندرية للبترول بقيادة وليد عطيه بهدف دون رد سجله سعد المنى في الشوط الأول

ترتيب المجموعة

1- سبورتنج 22 نقطة

2- الحمام 22 نقطة

3- دمنهور 20 نقطة

4- الهلال الضبعة 20 نقطة

5- دلفي 18 نقطة

6- الاوليمبي 17 نقطة

7- المجد السكندري 17 نقطة

8- كوم حمادة 15 نقطة

9- طلائع الاسطول 12 نقطة

10- اسكندرية للبترول 10 نقاط