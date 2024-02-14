نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة السعودي أمام نافباخور في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نافباخور الأوزبكستاني، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد ضد نافباخور



يلتقى العميد مع الفريق الأوزبكي، غدًا، الخميس الموافق 15 فبراير 2024 على ملعب "مركزي" معقل الفريق الأوزبكستاني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الاتحاد أمام نافباخور



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينو، كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، الصحفي.

وتنقل مباراة الاتحاد السعودي ونافباخور الأوزبكستاني في دوري أبطال آسيا، عبر 4 قنوات عربية وهي بي إن سبورتس، والسعودية الرياضية SSC، وأبو ظبي والكأس القطرية.