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أحمد جودة - القاهرة - جارية الآن مشاهدة الشوط الثاني من مباراة النصر والفيحاء يلا شوت بدون تقطيع بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2024

انطلقت اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، مباراة قوية بين نادي النصر ونادي الفيحاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. بدأت المباراة بحماس كبير من الفريقين، حيث حاول كل منهما فرض سيطرته على مجريات اللعب.

ملخص الشوط الأول

في الدقيقة الثالثة، كاد النصر أن يفتتح التسجيل بعد تسديدة قوية من رونالدو، طالب بعدها لاعبو النصر بركلة جزاء، لكن الحكم لم يبتّ في الأمر. واصل النصر سيطرته على مجريات اللعب، وهدد مرمى الفيحاء في أكثر من مناسبة.

في الدقيقة 16، كاد لابورت أن يسجل الهدف الأول للنصر من رأسية قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن. رد الفيحاء بهجمات مرتدة، لكن دفاع النصر كان يقظًا وأبعد جميع المخاطر عن مرماه.

وبعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول، لا يزال التعادل السلبي سيد الموقف، مع استمرار سيطرة النصر على مجريات اللعب.

جارية الآن مشاهدة الشوط الثاني من مباراة النصر والفيحاء يلا شوت دون تقطيع بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2024

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا



تقام مباراة النصر والفيحاء اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

يحتضن ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في مدينة الرياض السعودية هذه المباراة المرتقبة، والتي يسعى فيها النصر لتحقيق فوز يمهد له طريق التأهل لدور ربع النهائي.

وتعتبر هذه المباراة صعبة على الفريقين، حيث يمتلك كل منهما نقاط قوة ونقاط ضعف.

فالنصر يمتلك نجومًا عالميين مثل كريستيانو رونالدو، بينما يمتلك الفيحاء لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق.

وتنتظر الجماهير العربية هذه المباراة بفارغ الصبر، لمعرفة من سيحقق الفوز ويتأهل للدور القادم من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء مباشر اليوم في دوري الأبطال

تُنقل مباراة النصر والفيحاء اليوم، الأربعاء 14 فبراير 2024، على مجموعة من القنوات الرياضية، إليك جدول يوضح القنوات وتردداتها:

القناة التردد القمر الصناعي SSC 1 HD 11785 عربسات بدر 5 SSC 2 HD 11823 عربسات بدر 5 SSC 3 HD 11747 عربسات بدر 5 SSC 4 HD 11766 عربسات بدر 5 SSC 5 HD 11804 عربسات بدر 5 beIN Sports 1 HD 11919 عربسات بدر 4 beIN Sports 2 HD 11938 عربسات بدر 4 beIN Sports 3 HD 11957 عربسات بدر

التشكيلة المتوقعة لنادي الفيحاء في مواجهة النصر



حراسة المرمى: ستويكوفيتش

خط الدفاع: البقاوي - الخيبري - الرشيدي - كونان

خط الوسط: سيميروت - ريكاردو - الصابيري

خط الهجوم: ساكالا - أونيكرو - نواكامي

تشكيلة النصر المتوقعة في مواجهة الفيحاء



حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: محمد قاسم-إيميريك لابورت-عبد الإله العمري-سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - عبدالمجيد الصليهم - أوتافيو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني -كريستيانو رونالدو.