"ليس هالاند" منافسة قوية بين الريال باريس لضم نجم مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - ينافس نادي ريال مدريد الإسباني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

وبحسب الصحفي التركي أكرم كونور فإن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف.

وذكر أن نادي ريال مدريد يرى بأن جوليان ألفاريز قادر على قيادة الخط الهجومي لنادي ريال مدريد في الفترة المقبلة في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها والتي ظهر عليها.

وأكد أن نادي باريس سان جيرمان يضع الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز ضمن اهتماماته للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم 2024.

كما يرى مسؤولي نادي باريس سان جيرمان أن جوليان ألفاريز هو البديل المناسب للنجم كيليان مبابي في حالة رحيله إلى نادي ريال مدريد في الصيف المقبل.