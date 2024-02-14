ايهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ايهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد - محمد دسوقي - محمد نصر - محمد عمار - عبد الله حسني - حمدي النقاز - عصام صبحي - محمد بيومي - محمد حسن - حاتم سكر - عبد الكريم مصطفى - محمد عبد السميع - عمر الساعي - عبد الرحمن الدح - علي الملواني - محمد زين - عبد الرحمن مجدي - نادر فرج - محمد وجدي - عبد الله السعيد - ايريك تراروي - حمادة صلاح

يذكر أن النادي الإسماعيلي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الإسماعيلية.