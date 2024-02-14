نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يواصل قهر الكبار ويحصل على نقطة ثمينة من بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة زد أمام بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحكم التعادل السلبي المباراة بعد مسلسل من الفرص الضائعة، ليقتسم الفريقين نقاط المباراة.

وحاول الفريقين هز الشباك وخطف النقاط الثلاث لكن المحاولات لم تفلح وسط تسرع وغياب التركيز لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة عاد زد لصدارة الدوري برصيد 20 نقطة، بينما احتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

تشكيل زد في مواجهة بيراميدز

وخاض مجدي عبد العاطي المباراة بالتشكيل الذي ضم كلا من:

علي لطفي- محمد السيد-عبد الله بكري- أحمد السيد- شادي حسين- مصطفى ذكي- مصطفى عبد القادر- أحمد عبد العزيز- محمد أشرف- مصطفى سعد- بيتر موتوموسي.



تشكيل بيراميدز في مواجهة زد

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد سامي- أسامة جلال- محمد الشيبي- محمد حمدي.



خط الوسط: مهند لاشين- وليد الكرتي- بلاتي توريه- مصطفى فتحي.



خط الهجوم: فخري لاكاي- مروان حمدي.



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