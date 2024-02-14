نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم كاسح.. تشكيل الهلال السعودي أمام سباهان أصفهان في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2024.

موعد مباراة الهلال ضد سباهان



يلتقى الفريق السعودي مع سباهان أصفهان، مساء، غدًا، الخميس الموافق 15 فبراير 2024 على ملعب "نقش جهان"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والسابعة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام سباهان الإيراني



في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – حسان تمبكتي – ياسر الشهراني –

خط الوسط:روبين نيفيز – سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش – محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم أوليفيرا – ألكسندر ميتروفيتش



وتنقل مباراة الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، عبر 4 قنوات عربية وهي بي إن سبورتس، والسعودية الرياضية SSC، وأبو ظبي والكأس القطرية.