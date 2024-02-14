نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان أمام رين الفرنسي في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، على تشكيل الروسونيري، الذي سيخوض مواجهة رين الفرنسي ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.



موعد مباراة ميلان ضد رين



يلتقى الفريق اللومباردي مع ضيفه الفرنسي، مساء، غدًا، الخميس الموافق 15 فبراير 2024 على ملعب "سان سيرو" معقل ميلان، ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب من اليوروباليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام رين

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: تيراتشيانو – ثيو هيرنانديز – جابيا – فلورينزي

خط الوسط: ياسين عدلي – بن ناصر – لوفتس تشيك

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

وتنقل مباراة الروسونيري أمام رين، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا