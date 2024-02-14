نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف رونالدو.. النصر يهزم الفيحاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق الفوز أمام الفيحاء بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، وذلك في إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

أحداث مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

مرت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء بسجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 64، أرسل مارسيلو بروزوفيتش عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كريستيانو رونالدو برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، أمسك بها الحارس على مرتين.

وأرسل أيمن يحي لاعب النصر في الدقيقة 66 عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أندرسون تاليسكا بتسديدة مقصية خلفية، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الفيحاء في الدقيقة 67 بداع التسلل على هنري أونيكورو.

وسجل كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح النصر في الدقيقة 81، بعد تبادل التمريرات بينه وبين مارسيلو بروزوفيتش، أنهاها رونالدو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.