نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اجتماع الإسماعيلي مع الشركة الراعية للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى مسئولو الإدارة المالية بالنادي الإسماعيلي، والشركة المتحدة بحضور رابطة الأندية المحترفة، في خطوة تهدف إلى استمرار التعاون والشراكة بين الطرفين، وحفاظا على العلاقة التى أتت بثمارها وعوائدها الطيبة على الطرفين.

وتفهم مسئولو النادي الإسماعيلي موقف الشركة المتحدة وتم تسوية الموقف المالي بين الطرفين، بالإضافة إلى تحديد علاقة الطرفين فى هذا الشأن بما لا يضر مصلحتهما، ومن ثم انتهى الخلاف، وعلى أثر ذلك سيتم بث مباريات الإسماعيلي بشكل طبيعي.

وشكر الطرفان رابطة الأندية المصرية التي تلعب دورا هاما فى الحفاظ على حقوق الأندية ورعاية مصالحها.

وتشهد الفترة الحالية، وجود أزمة كبيرة داخل القلعة الصفراء بسبب قلة الموارد المالية والتي تؤثر على أداء الفرق الرياضية داخل النادي بشكل واضح خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي كان يعاني من عدم جلب صفقات جديدة خلال الميركاتو الماضي بسبب تلك الأزمة مع إيقاف قيدة، لكنه تمكن من فتح القيد والتعاقد مع لاعبين جدد في اللحظات الأخيرة من اليوم الأخير بالميركاتو قبل مد القيد من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم.