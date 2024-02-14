نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم الأربعاء 14-2-2024 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر والفيحاء بفوز العالمي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

سجل كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح النصر في الدقيقة 81، بعد تبادل التمريرات بينه وبين مارسيلو بروزوفيتش، أنهاها رونالدو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفيحاء يوم الأربعاء المقبل 12-2-2024 على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.