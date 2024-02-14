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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، موعد مباراة النصر المقبلة بعد الفوز أمام الفيحاء بنتيجة 1-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر المقبلة بعد الفوز أمام الفيحاء

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفتح يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر فبراير الجاري على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والفتح يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الفتح مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى والمصري حاتم بطيشة على قناة صوتية ثانية.