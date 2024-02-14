نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفقات الجديدة تُزين قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا غدا الخميس لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وضمت القائمة المختارة عددا من الصفقات الجديدة والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم،كمال السيد

خط الدفاع: محمد دسوقي،حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى،محمد نصر،حماده صلاح، محمد عمار،عبد الله حسني،حمدي النقاز،عصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي،محمد حسن،محمد عبد السميع،عمر الساعي،عبد الرحمن مجدي،نادر فرج، محمد وجدي،عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عبد الرحمن الدح،علي الملواني،محمد زيدان،إيريك تراوري.

ويواجه الإسماعيلي ضيفه سيراميكا كليوباترا غدا الخميس على أرضية ملعب الإسماعيلية، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحتل الداويش قبل اللقاء المرتقب غدا، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتا سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

ويسعى الداويش لتحقيق الإنتصار خلال لقاء الغد لتخطي موقفه الحرج بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.