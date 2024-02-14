نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبارايات هامة في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الخميس منافسات الجولة الرابعة عشر لمجموعتي القاهره والقناه بدوري القسم الثاني ب.

المجموعة الثالثة

1- منتخب السويس مع الشمس

على ستاد الجيش بالسويس يصطدم فريق منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة سعد فاروق برصيد 22 نقطة بفريق الشمس صاحب المركز السادس بقيادة طه شحاته برصيد 17 نقطة.



وحقق فريق الشمس الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2- النصر مع العبور

على ملعب نادي النصر ولقاء قمة بين فريق النصر صاحب المركز الثالث بقيادة اشرف توفيق مع فريق العبور صاحب المركز الرابع بقيادة عطية السيد يدخل الفريقان اللقاء برصيد 21 نقطة.



وحقق فريق العبور الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



3- مستقبل سبورت مع جنوب سيناء

يشهد ملعب جويل سبورت زهراء مدينه نصر لقاء صعب بين فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الخامس بقيادة محمد حسن برصيد 17 نقطة مع فريق جنوب سيناء صاحب المركز السابع بقيادة باسم الفار برصيد 12 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

على ملعب نادي أبي صقيل يلتقي فريق نجمة سيناء صاحب المركز الثامن بقيادة محمد قاعود برصيد 8 نقاط مع فريق شباب العريش متذيل المجموعة بقيادة عبد الله رستم دون نقاط.



زحقق فريق نجمة سيناء الفوز في الدور الأول.

- ويحصل فريق المريخ متصدر المجموعة علي راحة هذا الاسبوع.

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مباريات المجموعة الرابعة

1- بور فؤاد مع الإنتاج الحربي

على ملعب نادي بور فؤاد ولقاء قمة بين فريق بور فؤاد صاحب المركز الرابع بقيادة جمعه مشهور برصيد 20 نقطة مع فريق الانتاج الحربي وصيف المجموعة بقيادة

مصطفى عبده بنفس الرصيد.



وحقق الانتاج الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2- بورتو السويس مع كهرباء الإسماعيلية

يستضيف نادي النصر لقاء بين فريق بورتو السويس متذيل المجموعة بقياده محمد صلاح دردير برصيد 7 نقاط مع فريق فريق كهرباء الإسماعيلية متصدر المجموعة بقيادة ياسر الكناني برصيد 22 نقطة.

وحقق الكهرباء الفوز برباعية مقابل هدف في الدور الأول.

3- الو ايجيبت مع ايسترن كومباني

على ملعب الدفاع الجوي الفرعى يحل فريق ايسترن كومباني صاحب المركز السادس بقيادة طارق يحي برصيد 13 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق الو ايجيبت صاحب المركز الثامن بقيادة حمد صالح برصيد 9 نقاط.

