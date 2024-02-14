نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنتفورد يضم المهاجم البرازيلي تياجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي برنتفورد الإنجليزي اليوم الأربعاء ضمه للمهاجم البرازيلي إيغور تياغو من كلوب بروج في عقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يكشف برنتفورد عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 30 مليون جنيه استرليني (37.7 مليون دولار) مع المكافآت.



وقال توماس فرانك مدرب برنتفورد في بيان "تياغو مهاجم رائع للغاية ويناسب الدور الذي يلعبه فريقنا".

وتابع: "يعمل بجدية ويمارس الضغط بشكل جيد للغاية. كما أنه يتمتع بحضور بدني قوي إضافة لتمتعه بأداء جيد للغاية داخل منطقة الجزاء ويمكنه ربط اللعب".

وربطت تقارير بين الإنجليزي إيفان توني (27 عامًا) مهاجم برنتفورد وبين مغادرة النادي اللندني.

وانضم تياغو (22 عامًا) إلى كلوب بروج في عام 2023 بعد فترة قضاها مع لودوجوريتس رازغراد بطل بلغاريا.

وسجل تياغو 26 هدفًا وأرسل أربع تمريرات حاسمة في 40 مباراة مع الفريق البلجيكي، وسيستمر معه لبقية الموسم الحالي قبل انضمامه إلى برنتفورد في يوليو المقبل.