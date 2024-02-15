نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الهلال: الفريق لن يغير أسلوبه أمام سباهان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أكد المدير الفني لفريق الهلال السعودي، البرتغالي جورجي جيسوس، ثقته في قدرة لاعبيه على تجاوز مضيفه سباهان أصفهان الإيراني، غدًا الخميس في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء للحديث عن اللقاء، إن الهلال سيلعب بطريقته المعتادة، لافتًا إلى أنه ليس لديه أي خطة لتغيير طريقة اللعب.



وأضاف المدرب البرتغالي أنه يدرك أن مباراة قوية ستنتظره أمام سباهان، مشيرًا إلى أن الفريقين كتاب مفتوح بالنسبة لبعضهما البعض وهو ما ينبئ بمباراة قوية.

وتابع جيسوس: "نملك الثقة الكاملة باللاعبين الموجودين معنا سواء محليين أو أجانب، ولدينا القدرة على تجاوز لقاء الغد، حيث اعتاد الهلال اللعب في مثل هذه الأجواء الجماهيرية الكبيرة، ونحن نركز على أنفسنا فقط لتحقيق الفوز".

من جانبه، أكد لاعب الهلال حسان تمبكتي، جاهزية الفريق بشكل جيد جدًا للمباراة التي قال إن اللاعبين سوف يدخلوها بكامل التركيز رغم صعوبة المواجهة أمام فريق يملك لاعبين على مستوى عالٍ