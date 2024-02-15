نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو اليوم في دوري أبطال أوروبا.. سقوط البافاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة كبيرة، تغلب لاتسيو على بايرن ميونخ بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب الأوليمبكو في العاصمة الإيطالية روما.

أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو

سجل هدف الفوز الوحيد للفريق الأزرق والأبيض نجمه الأول شيرو إموبيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 69، بعد أن تعرض زميله جوستاف إيساكسون للعرقلة داخل منطقة العمليات من قبل دايوت أوباميكانو، الذي حصل على البطاقة الحمراء مباشرة.

وكانت المباراة متوازنة في الشوط الأول، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من فرض سيطرته على الكرة أو خلق فرص حقيقية للتسجيل، رغم محاولات ليروي ساني وجمال موسيالا من جانب البايرن، وجوستاف إيساكسون من جانب لاتسيو.

وفي الشوط الثاني، اشتعلت المباراة بعد طرد أوباميكانو، واستغل لاتسيو النقص العددي للضغط على دفاعات البايرن، وتحقيق الهدف الثمين الذي يمنحه أملًا في التأهل لربع النهائي.

وحاول البايرن الرد بعد الهدف، ولكنه واجه صعوبة في اختراق خط دفاع لاتسيو المنظم والمتكاتف، ولم ينجح في تسجيل أي هدف في المرمى الإيطالي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في دوري الأبطال.

وبهذه النتيجة، يحتاج البايرن إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب التي ستقام في ميونيخ في 13 مارس المقبل، للحفاظ على آماله في الدفاع عن اللقب القاري، في حين يكفي لاتسيو التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد للوصول إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ عام 2000.

