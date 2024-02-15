نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا.. شاهد تألق مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

نتيجة وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

وسجل أهداف الفريق الباريسي النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 58، والموهبة البرازيلية برادلي باركولا في الدقيقة 70، ليمنحا فريقهما تقدمًا مريحًا قبل مباراة الإياب في إسبانيا.

وكان الشوط الأول من المباراة متقاربًا بين الفريقين، حيث لم يتمكن أي منهما من فتح التسجيل، رغم الفرص العديدة التي أضاعها البي آس جي، والكرة العارضة التي أنقذت مرمى ريال سوسيداد من تسديدة ميكيل مورنيو في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، انفرد البي آس جي بالمبادرة والسيطرة على الكرة، واستطاع مبابي أن يحول تمريرة رائعة من ماركينهوس إلى هدف رائع في الزاوية اليسرى للحارس ريميرو.

وبعد 12 دقيقة، أضاف باركولا الهدف الثاني للبي آس جي، بعد أن استلم تمريرة ذكية من فابيان رويز، وسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى.

وحاول ريال سوسيداد العودة في النتيجة، ولكنه لم يجد الطريق إلى شباك البي آس جي، الذي حافظ على نظافة مرماه بفضل تألق الحارس دوناروما.

وبهذا الفوز، يضع البي آس جي قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال، في حين يحتاج ريال سوسيداد إلى معجزة في مباراة الإياب التي ستقام في 13 مارس المقبل في ملعب أنويتا في سان سيباستيان.

