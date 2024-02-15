نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أبها والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عدد كبير من عشاق كرة القدم العربية، في معرفة موعد المباراة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد التعاون في الجولة العشرين من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وانطلاقا منا دوت الخليج الرياضي على تقديم كافة مواعيد مباريات الدوريات العالمية والعربية، سوف نوفر لكم في السطور التالية موعد مباراة أبها ضد التعاون في دوري روشن والقنوات الناقلة.

موعد مباراة أبها ضد التعاون في دوري روشن

تقام أحداث مباراة أبها ضد التعاون اليوم الخميس الموافق 15-2-2024، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أبها ضد التعاون في دوري روشن للمحترفين

تنقل أحداث مباراة أبها ضد التعاون عبر شبكة قنوات سي سي اس الرياضية السعودية التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2023-24.