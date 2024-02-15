بايرن ميونيخ يكرر رقمًا كارثيًا بعد الخسارة أمام لاتسيو

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أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني أمام نظيره لاتسيو الإيطالي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ يكرر رقمًا كارثيًا غابا منذ 12 عاما

فشل لاعبو بايرن ميونيخ التسديد بين الخشبات الثلاث خلال الشوط الأول أمام فريق لاتسيو الإيطالي، لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ فبراير 2011 أمام إنتر ميلان.

موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة بعد الخسارة أمام لاتسيو

يخوض نادي بايرن ميونيخ مباراة قوية يوم الأحد المقبل 18-2-2024، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق بوخوم، في إطار منافسات الجولة الـ22 من عمر منافسات البوندسليجا.

ويحين موعد انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



ومن الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك بالتأكيد سوف تذاع مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم عبر شاشاتها.