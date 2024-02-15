نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المنعم عمارة: أرشح محمود طاهر رئيسًا لاتحاد الكرة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق عن رغبته بترشيح المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي في رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

وقال عبد المنعم عمارة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "أتمنى تواجد محمود طاهر رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى عمرو الجنايني".

وتابع: "تواصلت مع محمود طاهر قبل تواجد جمال علام في منصب الرئيس، وأخبرته أنه لا بد من ترشحه وسوف تنجح، ولكنه رفض ذلك وكان مصدومًا من موقف النادي الأهلي".

وأكمل: "محمود طاهر يتمتع بشخصية قوية ويمتلك كل مقومات الإدارة الناجحة، وقادر على صناعة الفارق".