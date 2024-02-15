نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين البقاء أو الانتقال إلى السعودية.. مودريتش يحدد مصيره أخيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، قد حسم مستقبله مع النادي الملكي.

مصير مودريتش من التواجد داخل ريال مدريد

لم يشارك لوكا مودريتش، في التشكيلة الأساسية في عدد كبير من المبارايات التي لعبها ريال مدريد الموسم الحالي، مما جعل العديد من التقارير تزعم بأن اللاعب بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الملكي أو اعتزال كرة القدم.

صاحب الـ38 عاما ينتهي عقده رسميا مع نادي ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري "صيف 2024" ولم يتم تمديد تعاقده حتى الآن مع الميرنجي.

وبحسب المعلومات الواردة من الصحفي خوسيه فيلكس دياز التابع لـ ماركا الإسبانية، فإن لوكا مودريتش يريد مواصلة العب، ولا يريد الاعتزال، مؤكدًا بأنه رفض العرض المقدم من أحد أندية دوري روشن السعودي.

وتابع: "الشعور هو أن مودريتش يتطلع إلى أن يصبح أكبر لاعب في تاريخ ريال مدريد ولهذا يجب عليه الاستمرار لمدة عام آخر.

ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد حقق فوزا هاما أمام لايبزيج الألماني، بنتيجة هدف نظيف، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.