نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدفه أمام سوسيداد.. مبابي يعادل رقم صلاح التاريخي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، رقمًا قياسيًا بعد هدفه أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2023-24.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

ونجح لاعبو البي آس جي في تحقيق فوزًا هامًا أمام ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدف نادي العاصمة الأول في شباك ريال سوسيداد، بالدقيقة الثامنة والخمسين من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين على "حديقة الأمراء ".

وعلى صعيد الأرقام فإن مبابي قد وصل إلى "44" هدفًا مع باريس سان جيرمان، وبذلك فقد تجاوز نيمار وَ راؤول اللذان سجلا "43" هدفا في دوري أبطال أوروبا وتساوى مع محمد صلاح وديديه دروجبا في عدد الأهداف.