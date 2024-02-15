موعد مباراة ميلان ورين في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان الإيطالي استعداداته لمواجهة نظيره فريق رين الفرنسي مساء اليوم الخميس في الدور الملحق من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ميلان ورين في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان أمام نظيره فريق رين الفرنسي على ملعب سان سيرو.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق ميلان أمام نظيره فريق رين الفرنسي مساء اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الأوروبي.

تشكيل ميلان المتوقع أمام رين

في حراسة المرمى:مينيان.

خط الدفاع: فلورينزي، جابيا، هيرنانديز، خيمينيز.

خط الوسط: ريندرز، عدلي / بوليسيتش.

خط الهجوم: لوفتوس تشيك، لياو / جيرو.