نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ورين في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان أمام نظيره فريق رين الفرنسي مساء اليوم.

ويلتقي فريق ميلان مع نظيره فريق رين الفرنسي مساء اليوم الخميس في الدور الملحق من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب سان سيرو.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة ميلان أمام رين:-

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman

التردد: 11169، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E.

قناة 3 Sport

التردد: 11293، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1.

قناة Iran 3

التردد: 11555، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902