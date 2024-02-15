معلق مباراة ميلان ورين في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مع نظيره فريق رين الفرنسي مساء اليوم الخميس في الدور الملحق من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

معلق مباراة ميلان ورين

وتقام مباراة ميلان ضد نظيره فريق رين الفرنسي مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي على ملعب سان سيرو معقل الفريق الأول.

ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة ميلان ضد نظيره رين مساء اليوم الخميس في الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة فريق ميلان أمام نظيره فريق رين مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.