نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأوروبية لمتابعة مباراة روما وفينورد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

ويواجه روما نظيره فينورد روتردام في إطار مباريات ذهاب دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل روما لدور خروج المغلوب بعد أن تواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة.

في حين شارك فينورد روتردام في دور خروج المغلوب بعد أن ودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان روما خسر من إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ويبحث روما عن تحقيق انتصار جديد بعد الإخفاق الذي تعرض له في مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي من أجل مصالحة جماهيره عن طريق تحقيق الفوز على حساب فينورد في الأراضي الهولندية.

ويرغب روما في تسهيل مهمة مباراة العودة أمام فينورد في الدوري الأوروبي حتى يضمن التأهل لربع النهائي.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة روما وفينورد يوم الخميس 15 فبراير 2024 على إستاد فينورد معقل فينورد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.