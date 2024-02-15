نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية عن موعد مباراة روما وفينورد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة روما وفينورد يوم الخميس 15 فبراير 2024 على إستاد فينورد معقل فينورد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما وفينورد

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

قناة TRT 1

التردد: 11958 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Turksat 3A

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

قناة 1TV Georgia

التردد: 11095 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 1

ويواجه روما نظيره فينورد روتردام في إطار مباريات ذهاب دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل روما لدور خروج المغلوب بعد أن تواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة.

في حين شارك فينورد روتردام في دور خروج المغلوب بعد أن ودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان روما خسر من إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ويبحث روما عن تحقيق انتصار جديد بعد الإخفاق الذي تعرض له في مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي من أجل مصالحة جماهيره عن طريق تحقيق الفوز على حساب فينورد في الأراضي الهولندية.

ويرغب روما في تسهيل مهمة مباراة العودة أمام فينورد في الدوري الأوروبي حتى يضمن التأهل لربع النهائي.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 38 نقطة.