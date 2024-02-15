نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية عن موعد مباراة روما وفينورد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.
موعد مباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي
من المقرر أن تقام مباراة روما وفينورد يوم الخميس 15 فبراير 2024 على إستاد فينورد معقل فينورد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.
وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما وفينورد
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
قناة TRT 1
التردد: 11958 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Turksat 3A
قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E
قناة 1TV Georgia
التردد: 11095 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 1
ويواجه روما نظيره فينورد روتردام في إطار مباريات ذهاب دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي.
وتأهل روما لدور خروج المغلوب بعد أن تواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة.
في حين شارك فينورد روتردام في دور خروج المغلوب بعد أن ودع بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان روما خسر من إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.
ويبحث روما عن تحقيق انتصار جديد بعد الإخفاق الذي تعرض له في مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي من أجل مصالحة جماهيره عن طريق تحقيق الفوز على حساب فينورد في الأراضي الهولندية.
ويرغب روما في تسهيل مهمة مباراة العودة أمام فينورد في الدوري الأوروبي حتى يضمن التأهل لربع النهائي.
ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 38 نقطة.