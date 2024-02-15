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أحمد جودة - القاهرة -

ينفرد موقع دوت الخليج الرياضي بتوفير معلق مباراة أبها ضد التعاون في الجولة العشرين من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2023-24.

موعد مباراة أبها ضد التعاون في دوري روشن

تقام أحداث مباراة أبها ضد التعاون اليوم الخميس الموافق 15-2-2024، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة أبها والتعاون في دوري روشن السعودي

اختارت إدارة قنوات سي سي اس الرياضية، مهمة التعليق على أحداث مباراة أبها والتعاون في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، للمعلق المميز محمد الخامسي.