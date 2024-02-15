نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لفريق الخليج في مواجهة الاتفاق بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الخليج لمواجهة نظيره فريق الاتفاق غدا الخميس في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

استقر بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق الخليج السعودي عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره الاتفاق بالجولة ال20من منافسات الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع لفريق الخليج ضد الاتفاق

نستعرض معكم في السطور التالية، تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: عمر العودة - محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوشو.

خط الوسط: خالد السميري - ايفوز رودريجيز - فابييو مارتينز.

الهجوم: عبد الله آل سالم - محمد شريف - رياض البراهيم.

موعد مباراة الاتفاق والخليج

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الخليج ضد الاتفاق يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر فبراير لعام 2024 بمنافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي، في الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما في الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي “عاصمة الإمارات”.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتفاق والخليج

تنقل هذه المباراة حصريًا على قناة بي SSC Sports، وهي قناة رياضية سعودية تمتلك حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين.