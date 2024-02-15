أن تعود لتحقق النصر.. قصة انتصار كوت ديفوار التي عصفت بأحلام نيجيريا في كأس أمم 2024

أحمد جودة - القاهرة - ديفواري سيباستيان

خلال اليومين الأخيرين، شهدت معدلات البحث ارتفاعًا كبيرًا حول اللاعب الكوت ديفواري سيباستيان هالر وتفاصيل مرضه. يعود هذا الاهتمام إلى الحدث الملفت الذي حدث، حيث نجح هالر في تحقيق معجزة شفاء من مرضه العضال الذي استمر لأكثر من عام. بعد هذه الانتصار الرائع، عاد اللاعب إلى صفوف منتخب بلاده ليكون جزءً من انتصارهم في نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث سجل هدف الفوز في مرمى منتخب نيجيريا. سنقوم في هذا السياق بتقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الإنجاز البارز.

من هو ‎هالر لاعب كوت ديفوار وتفاصيل المرض

في خلال عام 2022، غادر المهاجم هالر معسكر التدريب مبكرًا لشعوره بالمرض، وذلك بعد انتقاله من أياكس أمستردام إلى فريق بروسيا دورتموند بأيام قليلة، وبعد الفحوصات الطبية تم اكتشاف سرطان الخصيتين، وبدأت رحلة العلاج لأكثر من سنة، فاضطر إلى إجراء عمليتين جراحيتين وخضع للعلاج الكيميائي وتوقف عن ممارسة كرة القدم، وأكد الأطباء أنه قاوم المرض بشجاعة وإصرار ليعاود ممارسة كرة القدم والعودة لتفريقه بشكل أقوى مما كان عليه قبل إصابته بهذا المرض اللعين، وكان يبلغ وقتها نحو 28 عامًا، وكان التعاقد مع الفريق الألماني حتى عام 2026، وصرح نادي دورتموند الألماني أنه يترك الحرية لهالر والأطباء في تحديد الموعد المناسب لعودته دون أي ضغط حتى يستعيد صحته، ولكنه احترم هذا التعاقد واستطاع بإرادته أن ينتصر على مرضه عام 2023.

ثم ارتدى حذاء قد كتب عليه اللعنة على السرطان، وأثناء استلامه لجائزة ويلي فان دير كويجلن لكونه أفضل هداف في دوري هولندا إثر تألقه في ناديه السابق أياكس، قاوم دموعه وقال أن كل شيء بخير، وأنه يريد أن يكون ملهمًا، وبعد تعافيه عاد لنادي دورتموند بروح معنوية عالية ومستوى أداء رائع، ثم حقق النصر لبلاده على منتخب نيجيريا وقادهم للبطولة، بهدف في مرمى نيجيريا في الدقيقة 81 وقبل انتهاء المباراة بنحو عشرة دقائق، مع احتفالات والتهليل بعودته وشفائه من المرض.

السيرة الذاتية لهالر لاعب كوت ديفوار

هو سيباستيان رومان تيدي هالر ولد في 22 من يونيو عام 1994 في ريس-أورانجيس في فرنسا، ويحمل الجنسيتين الإيفوارية (كوت ديفوار) والفرنسية، وهو يلعب حاليًا كمهاجم في نادي بورسيا دورتموند الألماني، وعلى المستوى الدولي في منتخب كوت ديفوار، وشارك في الأندية التالية: أ ج أوسير، وإف سي أوتريخت، وأيضًا آينتراخت فرانكفورت، ووست هام يونايتد، ثم أياكس أمستردام وأخيًرا دورتموند.\